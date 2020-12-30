Prof. Toros: Normalin çok üzerinde bir havayla karşı karşıyayız

İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, "Aralık ayında ortalama sıcaklıklar 8-9 derecedir ama bugün sıcaklıklara baktığımızda sıcaklıklar 17 dereceyi gösteriyor. Dolayısıyla gerçekten normalin çok üzerinde bir havayla karşı karşıyayız" dedi.

Prof. Hüseyin Toros, bu yılın 1880 yılından beri en sıcak yıllar arasında yer aldığını belirterek, "Bir küresel ısınma ile karşı karşıyayız, bunun yanı sıra iklimin kendi içerisinde salınımların da bir etkisi var. Dolayısıyla ikisi üst üste geldiği için böyle sıcak dönemlerin yaşanmasını normal buluyorum" ifadelerini kullandı.

Sıcak havalarda çiçeklerin açmasını yalancı bahar olarak isimlendirdiklerini söyleyen Prof. Toros, "Bu çiçekler meyveye dönüştüğünde de bu sıcaklıkta yaşama imkânı yok. Bu çiçekler gelecek yılın açacak çiçeği olduğu için üründe de bir kayba yol açacaktır" açıklamasında bulundu. 2021 yılının ilk aylarının da mevsim normallerin üzerinde geçeceği şeklinde tahminler olduğuna dikkat çeken Prof. Toros, 2020 yılındaki rekor sıcaklığın üzerinde bir artış yaşanacağını belirtti. (DHA)