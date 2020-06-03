Prof. Dr. Tevfik Özlü: Toplu taşıma Koronavirüs bulaşması için çok uygun bir alan

Normalleşme sürecinin başlamasıyla toplu taşıma araçlarındaki yüzde 50 yolcu taşıma kuralı da kaldırıldı. Özellikle büyük şehirlerde milyonlarca vatandaşın kullandığı toplu taşımanın Koronavirüs sürecinde bütün dünyanın sorunu olduğunu ifade eden Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Tevfik Özlü, virüs bulaşma riskinin çok fazlalaştığını söyledi.

Özlü, "Kapalı bir alanda çok sayıda kişi bir arada bulunuyor. Sosyal mesafeyi korumaları zor. Yolcuların hepsi de dikkatli olmuyor. Bir kısmı maske takıyor bir kısmı takmıyor. Aynı yüzeye çok kişi dokunuyor. Toplu taşıma bu viral enfeksiyonun bulaşması açısından çok uygun bir alan" dedi.

Koronavirüs'le mücadele kapsamında toplu taşımanın zor yönetilecek işlerden bir tanesi olduğunu hatırlatan Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü, riskin yüksek olduğunu ama alternatifinin olmadığını belirtti. Haber Global’de normalleşme sürecini değerlendiren Prof. Özlü, toplu taşımanın bütün ülkelerin sorunu olduğunu açıkladı.

"Toplu taşımada risk yüksek"

Büyük kentlerde ulaşımın ağırlıklı olarak toplu taşıma araçlarıyla yapıldığını dile getiren Prof. Tevfik Özlü şunları kaydetti:

"Toplu taşımada risk yüksek. Kapalı bir alanda çok sayıda kişi bir arada bulunuyor. Sosyal mesafeyi korumaları zor. Yolcuların hepsi dikkatli olmuyor. Bir kısmı maske takıyor, bir kısmı takmıyor. Bir kısmı burnunu dışarıda bırakıyor. Bir de aynı yüzeye çok kişi dokunuyor.

Toplu taşıma bu viral enfeksiyonun bulaşması açısından çok uygun bir alan. Kapalı ve havasız bir alan olma açısından büyük riskler taşıyor. Ama hayatımızdan kaldırmamız da mümkün değil. Çünkü insanlar işe gidecek. Herkesin bireysel aracıyla gitmesi mümkün değil.

Dolayısıyla bütün dünyada bu toplu taşıma sorununun çözümü zor olan bir konu. Yüzde 50 ile çalışması riski belki biraz daha azaltabilirdi. Sanırım toplu taşımada talep fazla, karşılamak için kapasite yetersiz. Onun için böyle bir uygulama gelmiş olabilir."

Özlü, iş yerlerinin farklı zaman dilimlerinde vardiyalarını başlatmalarının ve evden çalışmanın toplu taşımanın yükünü azaltacağını söyledi.

Toplu taşıma nasıl kullanılmalı?

Vatandaşlardan mümkün olduğu kadar imkanları çerçevesinde toplu taşıma araçlarını kullanmamalarını isteyen Prof. Dr. Tevfik Özlü, insanların gidecekleri yere yürüyerek ya da bisikletle veya kendi araçlarıyla gitmelerini önerdi. Toplu taşıma araçlarını kullanmak zorunda kalanların ise güvenli yolculuk yapabilmeleri için dikkat etmeleri gerektiğini belirten Özlü şöyle konuştu:

"Bir yere giderken toplu taşımanın çok yoğun olduğu saatlerden daha erken saatte çıkın. Dönüşte herkesin yüklendiği saatlerde değil, yarım saat geç binin. Bunun dışında havalandırma, hijyenle ilgili tedbirler alınması lazım. Ve mutlaka herkesin toplu taşıma araçlarında usulüne uygun olarak maske takmaları gerekir.

Eldiven kullanmayı önermiyoruz. Ama kullanılırsa yolculuk bittiğinde eldivenler çıkarılmalıdır. Ama en güzeli, araçlardan indikten sonra ellerimizi yıkamalı veya dezenfektan ile temizlemeliyiz."