Felsefe Profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Teoman Duralı, son yolculuğuna uğurlandı.

Cumhurbaşkanlığı Kültür Sanat Büyük Ödülü sahibi Prof. Dr. Duralı için Fatih Camii'nde cenaze töreni düzenledi. Törene TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, AKP Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan, AKP İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, Teoman Duralı'nın oğlu ve kızı Deniz Duralı, Elif Duralı Çağlayan, belediye başkanları, Duralı'nın meslektaşları öğrencileri ve ailesi katıldı. Prof. Dr. Duralı'nın Türk Bayrağı'na sarılı naaşı omuzlarda taşınarak Fatih Camii'ne getirildi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Prof. Dr. Duralı'nın naaşı başında konuşma yaptı. İkindi namazı vaktinde kılınan cenaze namazının ardından Duralı'nın naaşı, Aşiyan Mezarlığı'ndaki aile kabristanına defnedilmek üzere götürüldü.

AKP Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Batı medeniyetiyle bizim medeniyetimizi mukayesesini yaparak ayakları yere son derece sağlam basan ufku geniş çok sayıda hocamızın yetişmesine vesile oldu. Allah rahmet eylesin" dedi.