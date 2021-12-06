Prof. Dr. Teoman Duralı hayatını kaybetti

Felsefe profesörü, biyolog, akademisyen ve düşünür Prof. Dr. Teoman Duralı 74 yaşında yaşamını yitirdi.

Prof. Dr. Teoman Duralı, son olarak TRT 2 ekranlarında "Felsefe Söyleşileri" programını yapıyordu.

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı, 1947 tarihinde Zonguldak Kozlu’da doğdu.

Yüksek öğrenimini Felsefe, Antropoloji, Biyoloji alanlarında yaptı. “Çağdaş Düşüncede Canlı Sorunu” çalışmasıyla 1977 yılında doktor, 1982 yılında doçent oldu.

1977 yılından 2015 yılına kadar İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde Öğretim üyesi olarak görev yaptı. 2009- 2016 yılları arasında Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi dekanı olarak görev yaptı. 2017 yılından beri İbn Haldun Üniversitesi akademik kadrosunda yer alan Duralı, felsefenin çeşitli alanlarında çok sayıda eser yazdı.