Prof. Dr. Taşçıoğlu'nun Koronavirüs testi pozitif çıktı: "En son 4-5 ay önce yurt dışına çıkmıştı"

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi Dahiliye Profesörü Dr. Cemil Taşçıoğlu'nun Koronavirüs test sonucunun pozitif çıktığı duyuruldu. Taşçıoğlu'nun, Türkiye'de virüse yakalanan ilk sağlık çalışanı olduğu öğrenildi.

Onur Taşçıoğlu, babası Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu’nun Koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Taşçıoğlu, Twitter hesabından açıklamada babasının İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki enfeksiyon serviside karantina altında olduğunu söyledi.

Taşçıoğlu, babasının durumuna ilişkin ise "Ateşi yok, solunumu normal, herhangi bir cihaza bağlı durumda değildir. Dünden bugüne durumu stabil seyretmektedir" dedi.

Onur Taşçıoğlu ayrıca, babasının 4-5 ay önce yurt dışına çıktığını kaydederek, "Yurt dışından gelen bir kişiden de bulaşmış olma ihtimali var" dedi.