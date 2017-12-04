Prof. Dr. Sudi Apak: Bitcoin boşluktan çıktı, geleceğini görmüyorum

İSTANBUL, (DHA) - ESENYURT Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sudi Apak son günlerde oldukça gündemde olan sanal para birimi Bitcoin\'e ilişkin açıklamalar yaptı. Bitcoin\'in kontrol edilebilir olmadığını o yüzden de alıcıların çok dikkatli olması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Apak, \"Bitcoin boşluktan çıktı, geleceğini görmüyorum\" dedi.

Bitcoin\'in bankacılık sisteminin dışına çıktığını belirten Prof. Dr. Apak, \"Bitcoin, algoritmalara göre değer kazanıyor. Merkez bankalarının dışında gelişen bir olay. Bitcoin piyasadakilerin en büyüğü tabi daha başka profesyonel paralarda var. İnsanların Bitcoin alırken çok dikkat etmeleri lazım, risk taşıyor bu dezavantaj. Değeri çok hızlı değişiyor, bir anda artıp sonra aniden düşebiliyor. Şu an sadece 21 milyon adet var kısıtlamışlar bunun da 16 milyonu kullanılıyor. Toplamda diğer para birimleri kadar piyasaya etki etmiyor. Kişi başına yine önemli yerlere varabilir\" diye konuştu.

\"GELECEĞİNİ GÖRMÜYORUM\"

\"Haberlere Bitcoin hep yükseliyor gibi çıkıyor ama insanların bazıları kazanırken bazıları da kaybediyor\" diyen Prof. Dr. Apak, \"Geleceğini görmüyorum. Sadece alternatif olarak boşluktan yararlanarak çıktı. Bu tabi tahvile, hisse senedine dayanmıyor koruma mekanizmaları da yok. Yani sıcak para, bir takım algoritmalardan değer kazanıp kaybediyor bundan ibaret\" ifadelerini kullandı.

\"MERKEZ BANKASI BİLANÇOSUNDA YER ALMAYAN ŞEYDE RİSK VARDIR\"

Bitcoin\'in henüz resmi olarak kabul edilmediğini vurgulayan Prof. Dr. Apak, \"Merkez Bankası bilançosunda yer almayan bir şeyde risk vardır. Ama yarın kontrol altına alınırsa güven sağlayacaktır. Tabi onun ne zaman ve nasıl olacağı da belli değil. Türkiye Bitcoin\'e ilişkin bir tedbir alacaksa dünyada alınmış olan tedbirlere iyice bir bakılması lazım. Alınacak tedbir varsa alınmalı, tabi bunun vergi boyutu da ortaya çıkacaktır\" dedi.

\"BİTCOİN\'E MİLLİ PİYANGO GİBİ BAKILMASIN\"

Alıcılara dikkatli olmalarını öneren Prof. Dr. Apak, \" Bitcoin\'e milli piyango gibi bakılmasın, çünkü Türkiye bu durumu daha önceden yaşadı sanal değildi belki ama mekanikti, mantık ona benziyor ama sanal olarak yapılıyor bu. Eğer Bitcoin hesapları bankalarda açılırsa yasal olur, onun haricinde değildir. Bu düzenlemenin yapılması gerekiyor. Direk yatırım yapmaktansa çok yakından takip etmelerini tavsiye ediyorum. Ben yatırımcı olsam mevcut kontrol edilebilir enstrümanlara yatırım yapmayı tercih ederdim\" diye konuştu.

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