Prof. Dr. Soysal, TÜBA üyeliğine seçildi

Eski Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ayşe Soysal, TÜBİTAK Bilim Kurulu üyeliğine atandı.



TÜBİTAK’tan yapılan açıklamaya göre, Bilim Kurulu üyesi iken 20 Ağustos 2008’de TÜBİTAK Başkanı olarak atanan Prof. Dr. Nüket Yetiş’ten boşalan Bilim Kurulu üyeliği için seçim yapıldı.

Bilim Kurulu, kanunla belirlenen nitelikleri taşıyan adayları Başbakanlık’a sundu.



Prof. Dr. Soysal, “Bilimsel ve teknolojik alanlarda eser, araştırma ve buluşlarıyla temayüz etmiş ve/veya araştırma ve teknoloji yönetimi konusunda yetkinliği olan, bilimsel ve teknolojik sistem, kurum ve birimleri başarı ile kurmuş ve/veya yönetmiş kişiler” kontenjanından Bilim Kurulu’na aday gösterildi. Başbakanlık, Soysal’ı TÜBİTAK Bilim Kurulu üyesi olarak atadı.



Öte yandan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan dün Devlet Bakanı Mehmet Aydın, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Nüket Yetiş ve beraberindeki heyeti kabul etti. Başbakanlık Merkez Binası’nda gerçekleşen görüşmeye ilişkin bir açıklama yapılmadı.







