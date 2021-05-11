Prof. Dr. Sırrı Bektaş: Her beş Koronavirüs hastasından biri çocuk

Prof. Dr. Sırrı Bektaş katıldığı bir televizyon programında çocuk vaka sayılarındaki artışla ilgili "Neredeyse beş hastanın biri çocuk oluyor. Bu haklı olarak hepimizde endişeler ortaya çıkarmaya başladı" dedi.

Prof. Dr. Sırrı Bektaş CNN Türk canlı yayınında, "Tahmin edildiği gibi bizde de Amerika veya diğer ülkeler gibi çocuk vakalarında ciddi bir artış görüyoruz" dedi. Pratik uygulamalarında her gün bu tarz vakalarla karşılaştıklarını belirten Bektaş, açıklamalarda bulundu:

"Korona salgını ilk çıktığı dönemde yüz vakadaki belki 1 belki daha az vaka çocuk olurken daha hafif seyrederken varyantların ortaya çıkmasıyla çocuklardaki vakalarımız artmaya başladı. Neredeyse beş hastanın biri çocuk oluyor. Yüzde bir-ikilerden yüzde 20’lere çıkmaya başladı. Bu haklı olarak hepimizde endişeler ortaya çıkarmaya başladı."

"Çocuklarımızın çok önemli bir kısmı belirtisiz atlatıyor hastalığı"

"Durumu ağır olan çocuk var mı?" sorusu üzerine Prof. Dr. Bektaş, “Maalesef kaybettiğimiz çocuklar da var. Bizim vakalarımızda da kaybettiğimiz çocuklarımız oluyor. Ama gene sevinerek söylememiz gerekir ki gene de çocuklarımızın çok önemli bir kısmı belirtisiz atlatıyor hastalığı, veya hafif belirtilerle seyrediyor. Ölüm oranları düşük olmakla beraber, rastlanıyor” ifadelerini kullandı.

Pozitif çocuk vakalarda MIS-C sendromu riskini de dikkat çeken Bektaş, "Enfeksiyondan 2-6 hafta kadar sonra bazı belirtiler ortaya çıkıyordu. Kiminin kalbini, kiminin bağırsaklarını kiminin de beynini etkiliyor. Bu bölgelerde çeşitli ciddi rahatsızlıklara sebep oluyor. Oldukça ağır bir tablo şeklinde seyrediyor ve hastane de yatmayı gerektiriyor" dedi.

"Çocuklarımızı aşılamalıyız"

"Mevcut aşılar da çocuklarda da kullanılmalı mı?" soruna ise, "Kesinlikle" cevabını veren Bektaş, "Zaten aşı bu işin temeli çocuklarımızı da aşılamalıyız. 2 yaşından itibaren hatta benim düşünceme göre 6 aydan sonra bütün çocuklarımızın aşılanması gerekiyor" açıklamasında bulundu.