Prof. Dr. Sinan Karaoğlu: "TUSYAD, sporcu ve sporcu sağlığının yanında"

Cafer ZENGİN/KAYSERİ, (DHA)



TÜRK Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, “Artroskopi ve Artroskopik cerrahi ile birlikte diz cerrahisi ve her türlü spor yaralanmasının önlenmesi ve tedavisi için uğraş veriyoruz. Bunun yanında artroskopi, diz cerrahisi ve spor yaralanmaları konusunda ülkemizde daha deneyimli hekimleri yetiştirmek istiyoruz” dedi.

Türk Spor Yaralanmaları, Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği (TUSYAD) Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sinan Karaoğlu, bu hafta Kayserispor-Karabükspor maçında, Kayserisporlu futbolcuların maça derneklerinin adının yazdığı pankartla çıktıklarını belirterek, bu konuda desteklerinden dolayı Kayserispor Başkanı Erol Bedir’e de teşekkür etti.

Süper Lig’de Kayserisporlu futbolcuların geçtiğimiz hafta kendi sahalarında oynadıkları ve 3-2 galip geldikleri Karabükspor maçı öncesinde sahaya “TUSYAD sporcu ve sporcu sağlığının yanındadır” yazılı pankartla çıktıklarını ifade eden Karaoğlu, bu tür etkinliklerle de kamuoyunda farkındalık oluşturmak istediklerini söyledi.

TUSYAD Başkanı Prof. Dr. Merter Özenci önderliğinde çalışmalar yaptıklarını dile getiren Karaoğlu, “Kayserispor, Karabükspor maçı öncesinde futbolcular sahaya ‘TUSYAD Sporcu ve sporcu sağlığının yanındadır’ yazılı pankartla çıktı. Derneğimiz 1987’den beri hem yurt içinde hem de eşdeğer yabancı ülke dernekleri ile işbirliği içinde yurtdışında da faaliyet göstermektedir. Kısa adları ISAKOS ve ESSKA olan Uluslararası Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği ve Avrupa Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Derneği nezdinde muhatap olan derneğimizin amacı, Artroskopi ve Artroskopik cerrahi ile birlikte diz cerrahisi ve her türlü spor yaralanmasının önlenmesi ve tedavisi ile uğraşmaktır. Derneğimiz, ülkemizde artroskopi, diz cerrahisi ve spor yaralanmaları konusunda daha deneyimli hekimlerin yetişmesine katkıda bulunma gayreti içerisinde olmuştur. Her sene düzenli kurslar ve eğitim toplantıları, kongre ve toplantılar düzenlemektedir. Derneğimizin halkımız arasında ve sporcular tarafından tanınırlığının artması, derneğimizin daha fazla kişiye ulaşabilmesi, bu konuda ihtiyacı olan daha fazla kişiye hizmet vermesi, onların sorularına cevap verebilmesi anlamına gelmektedir. Bu anlamda müsabaka öncesi seremonide futbolcuların, pankartla derneğimizin bir sloganını taşımaları bizleri mutlu etmiştir. Derneğimizin faaliyetleri konusunda farkındalığı arttırmak konusunda başta Kayserispor Başkan Dr. Erol Bedir olmak üzere Kayserispor yönetimine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.

