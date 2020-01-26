Prof. Dr. Seyitoğlu, sosyal medyanın gündeminde: Bir an için gözünüzü kapatın, aklın ve bilimin egemen olduğu ülkede yaşadığınızı varsayın...

Ankara Üniversitesi Jeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gürol Seyitoğlu’nun CNN Türk canlı yayınındaki sözleri sosyal medyada gündem oldu. Elazığ'daki 6.6 büyüklüğündeki depreme ilişkin CNN Türk sunucusunun, “Belediyelerimizin, vatandaşlarımızın üzerine düşen kısmını detaylandırır mısınız?" sorusuna Seyitoğlu, “Bir an için gözünüzü kapatın, aklın ve bilimin egemen olduğu ülkede yaşadığınızı varsayın." diyerek yapılması gerekenleri sıraladı.

Seyitoğlu canlı yayında, "Bir an için gözünüzü kapatın, aklın ve bilimin egemen olduğu ülkede yaşadığınızı varsayın. Burada yapılacak olan şey nedir? Bilimsel çalışmalarla, inşaat mühendisleri devreye girer. Yapısı stokunu incelerler, dolayısıyla kentsel dönüşümü hayata geçirmemiz gerekir. Burada evlerini yenileceyecek vatandaşlara da finansal kolaylıklar sağlanır, bunun sonucunda da biz kentin dışından geçen bir faydan çok az etkilenmiş oluruz”