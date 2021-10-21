Prof. Dr. Şevketoğlu: Covid-19, çocuk yoğun bakımlardaki ölümü iki katına çıkardı

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Birim Sorumlusu Prof. Dr. Esra Şevketoğlu, ''Genel yoğun bakımlardaki ölüm hızı yüzde 7.6 iken, Covid-19 nedeniyle yatan hastalardaki ölüm hızını yüzde 13 bulduğumuz zaman, bu ölümün genel ölüm hızından yaklaşık olarak iki kat daha yüksek olduğunu gördük" dedi.Türk Pediatri Kurumu tarafından düzenlenen 56. Türk Pediatri Kongresinde konuşan Prof. Dr. Esra Şevketoğlu, başından beri erişkin hastalarda pandemiyi yoğun şekilde yaşadıklarına dikkat çekerek, çocuk yoğun bakımlarda da hasta çocukları takip ettiklerini söyledi.



"Ölümleri iki kat arttırdı"

“ Türkiye’deki 23 ildeki 44 çocuk yoğun bakım merkezinden Covid-19’dan yatırılan hastaları formlar düzenleyerek, verilerini elde ettik. Sağlık Bakanlığı’ndan etik kurallarından onaylarımızı aldık. Mart 2020 ile Nisan 2021 arasındaki dönemi kapsayan sürede 44 çocuk yoğun bakıma her sebepten toplam 21 bin hasta yattığını gözlemledik. Covid-19 tanısıyla yatan hasta sayısı ise 335’ti. Çocuk yoğun bakımlardaki Covid-19 sıklığını binde 16 olarak tespit ettik. Genel sayıya baktığımız zaman çok fazla görülmüyor. Covid-19 nedeniyle yoğun bakımlara yatan hastalardaki ölüm oranına bakıldığında 335 çocuktan 44’ünü kaybettik. Bu da yüzde 13 gibi bir rakama tekabül ediyor. Bütün çocuk yoğun bakımlardaki bu 21 bin hasta çocuğun, bin 500 hastayı çeşitli sebepler yüzünden kaybettiğimizi tespit ettik. Genel yoğun bakımlardaki ölüm hızı yüzde 7.6 iken, Covid-19 nedeniyle yatan hastalardaki ölüm hızını yüzde 13 bulduğumuz zaman, bu ölümün genel ölüm hızından yaklaşık olarak iki kat daha yüksek olduğunu gördük."

"Aşılama artarsa, çocuklarda hastalık sıklığı düşecektir"

“Dolayısıyla aşısız grup çocuklar olduğu için, onlardaki hastalık sıklığının daha son dönemlerde daha yoğun olduğunu görüyoruz. Yoğun bakımlarımıza da çok sayıda çocuk hastayı yatırıyoruz. Ülkemizde aşılama 12 yaş ve üzerinde devam ediyor. Amerika ve birçok ülkede 5 yaş üzerinde aşılama başladı. Çocuklarda da aşılama yaşının düşmesiyle birlikte, aşılamada artarsa çocuk hastalık sıklığının azalacağını düşünüyoruz”