Prof. Dr. Şevket Pamuk T24 Yıllık’ta: İktisadi bedelleri küçümseyen otoriter bir rejim ekonomiyi olumsuz etkiledi

T24 Haber Merkezi

Cumhuriyet’in 100. yaşına yaklaşırken Boğaziçi Üniversitesi’nden Prof. Dr. Şevket Pamuk, Cumhuriyet’in iktisadi tarihini ve bugününü yazdı. Pamuk, “Bugün Türkiye’nin dünyada gelirin daha eşitsiz dağıldığı ülkeler arasında yer aldığını” ve “iktisadi gelişmenin çevre üzerindeki etkisi açısından bakıldığında da Türkiye’nin sicilinin pek parlak olmadığını” söyledi.

Şevket Pamuk

Prof. Dr. Şevket Pamuk, bu görüşü T24 Yıllık için kaleme aldığı makalede dile getirdi.

Pamuk’un T24 Yıllık’ta yayımlanan yazısından küçük bir bölüm şöyle:

“…Cumhuriyet dönemindeki iktisadi gelişmeyi değerlendirirken hiç şüphesiz başka ölçütler de kullanmak gerekir. Örneğin geçtiğimiz yaklaşık 100 yılda sanayileşme ve ileri teknolojiler kullanımı zayıf kaldı. Bugün Türkiye, dünyada gelirin daha eşitsiz dağıldığı ülkeler arasında yer alıyor. İktisadi gelişmenin çevre üzerindeki etkisi açısından bakıldığında da sicilimiz pek parlak değil.

Özetleyecek olursak, Cumhuriyet döneminde Türkiye’de kişi başına gelirlerde ve yaşam standartlarında önemli artışlar oldu. Bu süre içinde Türkiye’nin büyüme sicili dünya ortalamalarına yakın, ortalamaların biraz üzerinde gerçekleşti. İçinden geçmekte olduğumuz zor günlerde, dünya ortalamalarına yakın, hatta onların biraz üzerinde olmak bize kötü gözükmeyebilir. Hiç olmazsa bardağın yarı dolu olduğunu düşünebiliriz.

Ancak Cumhuriyet’i kuranların ortaya koydukları hedefin muasır medeniyet seviyesine ulaşmak olduğunu da hatırlayalım. Bu nedenle iktisadi gelişme açısından niçin daha iyisini gerçekleştiremediğimizin, niçin gelişmiş ülkelerle aramızdaki mesafeyi daha fazla kapatamadığımızın, niçin örneğin bir İtalya veya İspanya ya da Kore gibi olamadığımızın üzerinde biraz durmakta yarar var.

Bu konuda temel nedenler deyince hem dış ve hem de iç nedenlerden söz etmek gerekir. Birinci olarak, dünya ekonomisinin işleyişinin, gelişmiş ülkeler tarafından belirlenen ve zaman içinde değişen kuralların geç sanayileşen ülkelerin aleyhine çalıştığı, sanayileşmeye, daha yüksek verimlilik ve gelir artışları sağlayan yeni teknolojilere geçişte güçlükler yarattığı hep söylenir. Son 100 yılda çok az sayıda gelişen ülkenin gelişmiş ülkelerle aralarındaki farkı kapatabildiklerine de bakarak, bu görüşlerde doğruluk payının yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Ancak koşullar eşitsiz olsa da dünya ekonomisinden ve ileri teknolojilere ulaşmaya çalışmaktan vazgeçmek doğru olmaz.

İkinci olarak, eksiklerimizi, sorunlarımızı kendi evimizde de aramakta yarar var. Tarihten gelen bazı fay hatlarımız, toplumsal ayrılıklarımız var. Bundan da önemlisi, gerginlikleri fırsat bilerek, çarpıtarak kullanan, kutuplaşmalardan medet uman siyasetçiler var. Zaman zaman ekonomideki sorunlar da siyaseti etkiledi, ama uzun dönemli olarak baktığımızda, siyasi rejimin kırılganlıklarının, siyasetteki istikrar- sızlıkların daha sağlıklı iktisadi gelişme önünde önemli bir engel oluşturduğu görülüyor. İkinci Dünya Savaşı’nın sona ermesinden bu yana, ekonomide daha başarılı dönemler yaşansa da çoğu siyasetten kaynaklanan nedenlerle, bu dönemler fazla uzun sürmedi.

Siyasetin ekonomi üzerindeki olumsuz etkileri son dönemde çok daha farklı boyutlara taşındı. Toplumsal ayrılıkları kullanarak yeni bir rejim kurmayı hedefleyen, siyasi hedeflerini ekonominin önüne geçiren ve ortaya çıkan iktisadi bedelleri küçümseyen otoriter bir rejim ekonomiyi olumsuz etkiledi, ülke içinde ve dışında varolan güveni tümüyle ortadan kaldırdı.”

Pamuk’un yazısının tamamı T24 Yıllık’ta.

T24 YILLIK 2022 ÇIKTI

Cumhuriyet’in 100. yaşının eşiğinde yayımlanan YILLIK 2022, önceki sayılardan farklı olarak, Cumhuriyet’in 100 yıllık tarihine de bakmaya çalışıyor. Bu bölümde Prof. Dr. Şevket Pamuk, Cumhuriyet’in iktisadi tarihini ve bugünü, Prof. İlber Ortaylı Cumhuriyet’i kuran Atatürk ve arkadaşlarının yetiştiği ortamı, Zülfü Livaneli “cumhur ve kültür”ü, Prof. Dr. Zafer Toprak Atatürk ve Cumhuriyet’in ‘halkçılık’ vasfını, Prof. Dr. Orhan Tekelioğlu “Cumhuriyet ve kanonik eserler” meselesini, Rıdvan Akar Cumhuriyet tarihine geçen yolsuzluk olaylarını anlatıyor.

T24 Yıllık 2022, D&R mağazaları, Remzi, İnkılap ve Mephisto kitabevleri ile internette satışa sunuldu. T24 Yıllık, internette kitapsepeti.com ve bkmkitap adreslerinden sipariş edilebilir.

T24 Yıllık'a yazan ve çizen isimler

1 Eylül 2009'dan beri yayında olan bağımsız internet gazetesi T24'ün kâğıda basılı tek yayını olan T24 Yıllık'taki desenleri, Türkiye'nin dünyada da tanınan çizerleri yaptılar. T24 Yıllık'ın kapağını Selçuk Demirel tasarladı. Yıllık'ın iç desenlerini de Selçuk Demirel, Tan Oral, M. Kutlukhan Perker ve Hilal Özcan çizdi.



T24 Yıllık 2022'de yazıları, öyküleri ve çizgileri ile yer alan isimler alfabetik sırayla şöyle:

Ahmet Ümit, Alex Akimoğlu, Ali Yaycıoğlu, Atilla Dorsay, Aydın Engin, Aydın Sezer, Aziz Çelik, Barçın Yinanç, Barış Soydan, Bekir Ağırdır, Berk Esen, Berna Abik, Burak Bilgehan Özpek, Candan Yıldız, Cansu Çamlıbel, Cüneyt Özdemir,Çiğdem Toker, Doğan Akın, Doğanay Tolunay, Ece Aksoy, Emrah Akın, Emre Erdoğan, Emre Özpeynirci, Erdoğan Sağlam, Esin Şenol, Esra Mungan, Faruk Bildirici, Fehim Taştekin, Fulya Baran, Fulya Canşen, Füsun Sarp Nebil, Gökçer Tahincioğlu, Görgün Taner, Hacer Foggo, Hakan Aksay, Hasan Cemal, Hayri Kırbaşoğlu, Hilal Özcan, Hülya Ekşigil, İlber Ortaylı, İsmail Hakkı Polat, Jilet Sebahat, Kemal Can, Kenan Başaran, Kültigin Kağan Akbulut, Levent Artüz, M. Kutlukhan Perker, Mehmet Y. Yılmaz, Mehmet Yalçın, Metin Kaan Kurtuluş, Mine Söğüt, Murat Belge, Murat Meriç, Murat Sabuncu, Murat Sevinç, Murat Yetkin, Mustafa Arslantunalı, Namık Tan, Nevşin Mengü, Orhan Tekelioğlu, Osman Ulagay, Oytun Okan Şenel, Ömer Önhon, Pınar Okyay, Pınar Uyan Semerci, Rafet Uçkan, Rıdvan Akar, Rıza Türmen, Seden Mestan, Sencer Ayata, Selçuk Demirel,Şevket Pamuk, Şirin Payzın, Tan Oral, Tanıl Bora, Tolga Şardan, Tuğçe Erçetin,Umut Ozan Darıcı, Uğur Bayar, Uğur Gürses, Yalçın Doğan, Yasin Nuri Çakır, Zafer Toprak, Zeynep Yıldırım, Zülfü Livaneli