-Prof. Dr. Server Tanilli vefat etti İSTANBUL (A.A) - 29.11.2011 - Hukuk, siyaset bilimi ve sosyoloji uzmanı Prof. Dr. Server Tanilli vefat etti. Rahatsızlığı nedeniyle bir süre İstanbul Üniversitesi (İÜ) Tıp Fakültesinde tedavi gören Tanilli, Göztepe'deki evinde hayatını kaybetti. Tanilli'nin Bursa'da yaşayan oğlu Bülent Tanilli'nin İstanbul'a geldiği ve babasının cenaze töreniyle ilgili kararı vereceği öğrenildi. Server Tanilli, 1931'de İstanbul'da dünyaya geldi. 1980 öncesinde İÜ Hukuk Fakültesi ve Devlet Tatbiki Güzel Sanatlar Yüksekokulunda ''Uygarlık Tarihi'' dersleri verdi. Tanilli, 1978'de silahlı saldırıya uğradı ve felç oldu. Daha sonra Fransa'daki Strasbourg Üniversitesinde uzun yıllar çalışan Tanilli'nin, 2000 yılından bu yana Cumhuriyet gazetesinde köşe yazıları yayımlanıyordu. Server Tanilli'nin yayımlanmış kitaplarından bazıları şunlar: ''Uygarlık Tarihi, Devlet ve Demokrasi: Anayasa Hukukuna Giriş, Nasıl Bir Eğitim İstiyoruz?, Yüzyılların Gerçeği ve Mirası (6 cilt), Candide ya da İyimserlik, Yaratıcı Aklın Sentezi: Felsefeye Giriş, Değişimin Diyalektiği ve Devrim, Dünyayı Değiştiren On Yıl, Fransız Devriminden Portreler, Anayasalar ve Siyasal Belgeler, Nasıl Bir Demokrasi İstiyoruz?, İslam Çağımıza Yanıt Verebilir Mi?, Din ve Politika, Voltaire ve Aydınlanma.''