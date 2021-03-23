Prof. Dr. Şenol: Salgında üçüncü pikin zirvesine gidiyoruz, önümüzdeki süreç maalesef daha sıkıntılı olacak

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Esin Davutoğlu Şenol, "Salgında üçüncü pikin zirvesine gidiyoruz, önümüzdeki süreç maalesef daha sıkıntılı olacak" düşüncesini dile getirdi.

Şenol, Türkiye’de genel anlamda bir salgın yönetimi olmadığını belirterek, "Temel problem bu. Salgını sönümleyecek, yeni vaka, hasta ve ölüm sayılarını azaltacak şekilde salgını yönetemiyoruz maalesef. Her şey kendi halinde. Kendi halimize bırakıldığımız için de ne bulaş azalır, ne de bu kısırdöngüden kurtulabiliriz” değerlendirmesini yaptı.

Hürriyet gazetesi yazarı Fulya Soybaş'a konuşan Şenol şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hareketliliğini engelleyecek bir şey yapmıyoruz. Yapılan yerlerde de kontrollü ve düzenli değil. Bu nedenle de havuzu bir türlü boşaltamıyoruz. Önümüzdeki süreç maalesef daha sıkıntılı olacak. Şimdi 3. piki yaşıyoruz, hatta 3. pikin zirvesine gitmekteyiz. ‘Vaka sayıları artıyor ama kayıplarımız ve hastaneye yatış artmıyor’ diye düşünmeyin, hepsi doğru orantıyla artmakta. Türkiye’ye özgü bir mutasyondan söz edilebilir mi? Şu an öyle bir tespit de çalışma da yok. Ama kişisel kanaatim yüzde yüz olduğu yönde. Virüsün serbest dolaştığı ülkelerden biriyiz."