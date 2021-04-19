Prof. Dr. Şen'den toz uyarısı: 2 gün sokağa çıkmayın

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Afrika'dan gelen toz taşınımına bağlı olarak yaşanan çamurlu yağışlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Şen, acil işi olmayanların önümüzdeki 2 gün dışarı çıkmaması gerektiğini vurguladı.

CNN Türk Meteoroloji Danışmanı Prof. Dr. Orhan Şen, Afrika'dan gelen toz taşınımına dair önemli uyarılarda bulundu. Prof. Dr. Şen, tozların solunum yoluyla alınması durumunda sağlık açısından olumsuz etkilerinin olacağını belirterek acil işi olmayanların önümüzdeki 2 gün dışarı çıkmaması gerektiğini söyledi.

“Mantar ve bakterileri ciğerlerimize kadar sokabiliyor”

Toz taşınımının insan sağlığına zararlarını anlatan Şen, "İnsan nefes alırken 5 mikrometrelik partikelleri burnunda tutabiliyor. Burun ve ağız yoluyla ciğerlerimize kadar gidebiliyor. Demir de var bu tozun içinde. Nefes yoluyla alırsak bunu ciğerlerimizde tahribat yapabilir. Astım, KOAH hastalarından kalp hastalarına kadar etkileyebiliyor. Mantar ve bakterileri de ciğerlerimize kadar sokabiliyor" dedi.

Toz taşınımı hangi bölgelerde etkili olacak?

Prof. Dr. Şen, toz taşınımının hangi bölgelerde etkili olacağını belirtti ve şunları ifade etti:

"Tam bir hastalık havasındayız. Bugün ve yarın işiniz yoksa dışarı çıkmayın. Hava alamayacaksınız çünkü, maske de çok fazla işe yaramıyor. Batı'da yarın sabaha kadar devam ediyor. Anadolu'da, İç Anadolu ve Doğu'da yarın akşama kadar devam edecek. Nefes yolumuzla bu tozu almıyorsak bir sıkıntı yok. Solunum yoluyla almamamız lazım. Türkiye olarak söylüyorum acil bir işimiz yoksa dışarı çıkmayalım. Evde pencerelerden içeri girebilir o açıdan eve de dikkat etmek lazım."