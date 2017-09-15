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Prof. Dr. Semih Tezcan, havalimanında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA) Türkolojinin önemli isimlerinden Prof

15 Eylül 2017 20:08

Hüseyin ASLIYÜCE/İSTANBUL,(DHA) Türkolojinin önemli isimlerinden Prof. Dr. Semih Tezcan, havalimanında geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. 

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı\'ndan dün saat 17:30 sıralarında Bodrum\'a gitmeye  hazırlanan Tezcan  fenalaşarak yere düştü. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Tezcan\'a ilk müdahalesi sağlık ekipleri tarafından yapılarak Pendik\'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Tezcan tüm müdahalelere  rağmen kurtarılamadı. Aynı zamanda UNESCO Türkiye Millî Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi üyelikleri de bulunan Tezcan, 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülüne layık görülmüştü.

(FOTOĞRAF)

 

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