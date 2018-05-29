PROF. DR. SEMAVİ EYİCE VEFAT ETTİ

-ERDOĞAN: SEMAVİ EYİCE HOCAMIZIN VEFATINI BÜYÜK BİR TEESSÜRLE ÖĞRENDİM

İSTANBUL (DHA) - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Semavi Eyice\'nin vefatı dolayısıyla yayınladığı mesajda, \"Sanat tarihi alanında ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Prof. Dr. Semavi Eyice Hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrendim. Kıymetli Hocamıza Allah\'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve akademi dünyasına başsağlığı diliyorum\" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Prof. Dr. Semavi Eyice\'nin vefatı dolayısıyla bir mesaj yayınladı. Erdoğan\'ın mesajı şu şekilde: \"Sanat tarihi alanında ülkemizin yetiştirdiği en önemli isimlerden olan Prof. Dr. Semavi Eyice Hocamızın vefatını büyük bir teessürle öğrendim.

Hocamız, 96 yıllık ömründe, Bizans ve Osmanlı sanat tarihi başta olmak üzere, ülkemizin kadim mirasının anlaşılmasına ışık tutacak pek çok araştırmaya, çeviriye, makaleye ve kitaba imza atmıştır. Şüphesiz Hocalar, vefat etseler dahi yazdıkları eserleriyle ve yetiştirdikleri öğrencileriyle gönüllerde daima yaşarlar. Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi de olan Prof. Dr. Semavi Eyice Hocamız da birbirinden kıymetli eserleri, Türk kültür ve bilim hayatında ufkumuzu açmaya ve yeni kuşaklara yol göstermeye devam edecektir. Kıymetli Hocamıza Allah\'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine ve akademi dünyasına başsağlığı diliyorum.\"

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