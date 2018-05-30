Prof. Dr. Semavi Eyice son yolculuğuna uğurlandı

İstanbul Üniversitesi Sanat Tarihi Bölümü’nden emekli Prof. Dr. Semavi Eyice, tedavi gördüğü Maltepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde organ yetmezliği dolayısıyla 96 yaşında yaşamını yitirdi. 2011 yılında sanat tarihi dalında Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü’ne layık görülen Eyice’nin 400’ü aşkın makalesi ve kitabı bulunuyor.

Prof. Dr. Semavi Eyice için Fatih Camii’nde öğlen namazına müteakip cenaze namazı kılındı. Cenazeye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM Başkanı İsmail Kahraman, CHP Grup Başkanvekili Akif Hamza Çebi, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, MHP Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu ve İstanbul Valisi Vasip Şahin de katıldı