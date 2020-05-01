Prof. Dr. Selva Demiralp: Merkez Bankası'nın son enflasyon tahmini ne anlatıyor?

Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Selva Demiralp, TC Merkez Bankası'nın 2020 yılı için enflasyon tahminini yüzde 8.2'den yüzde 7.4'e düşürdüğünü, 2021 enflasyon tahminini ise yüzde 5.4'te sabit tuttuğunu belirterek, "Bu revizyonlar ne kadar gerçekçi? Kısa vadede daralan talep ve düşen petrol fiyatlarının yaratacağı aşağı yönlü baskı, kurdan gelen yukarı yönlü baskıdan daha büyük olabilir. Ancak orta ve uzun vadede enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklerin TCMB tahminlerine yansıtıldığını düşünmüyorum." diye yazdı.

Prof. Dr. Selva Demiralp, parasal finansmanın başarılı olması için güvenilirlik gerektiğini, bu doğrultuda Merkez Bankası'nın krebilitesinin yıpranmış olmasının dezavantaj olduğunu savunduğu yazısında, "Kötü idare edilen bir QE, TCMB’nin geriye kalan kredibilitesini de sıfırlayıp enflasyon beklentilerinin çıpasını hepten koparabilir. Bu şekilde mevcut kriz daha da alevlenerek enflasyonu daha yüksek bir patikaya oturtabilir ve artan dolarizasyon TL de ciddi değer kayıplarını beraberinde getirir.



Eğer doğru idare edilemez ve sisteme sürülen para doğru zamanda geri çekilmezse QE enflasyonist monetizasyona evrilir. Nisan başından bu yana parasal taban ve TCMB’nin tuttuğu menkul kıymetlerde gözlemlenen hızlı artış bu nedenle bir endişe oluşturmaktadır. Çünkü bu tablo iyi tanımlanmış bir QE programı olmadan gerçekleşen tahvil alımlarına işaret etmektedir." ifadelerini kullandı.

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