Prof. Dr. Selva Demiralp: Dolardaki hızlı yükselişin sebebi döviz girişinin kesilmesi; IMF veya Swap şart

Dolardaki hızlı yükselişi değerlendiren Prof. Dr. Selva Demiralp, Türk Lirası arzı artarken yabancı paranın arzı artmazsa TL’nin ister istemez değer kaybeceğini belirtip şunları söyledi:

“Bu ikisinin dengelenmesi gerekiyor. İnsanlar basılan parayla dolar almaya çalışıp da alamadığında doların daha da yükseldiğini görüyoruz. Bu durum insanlarda, 'Dolar burada da kalmaz, daha da yükselir' beklentisini besler. Bu şekilde iş yavaş yavaş kontrolden çıkar. Piyasaları sakinleştirmek için tekrar dolar girişini sağlamanız gerek."

En önemli sorunun ihtiyaç duyulan dövizin nereden geleceği olduğunu belirten Demiralp, "Tüm dünyada disk iştahı azalmış durumda. Kolay kolay dışarıdan borç alamıyoruz. Bu durumda kurumlarla özel anlaşmalar devreye giriyor. Amerikan Merkez Bankası onun için Swap hatlarını açtı. IMF bunun için bu kriz döneminde acil durum Swap hattı açtı. Daha da derinleştiğinde IMF, Stand By anlaşmasıyla size döviz verip krizi kontrol altına almanızı sağlıyor. Bizim de bu yollardan bir tanesine girip döviz girişi sağlamamız şart” dedi.