"Prof. Dr. Selami Kuran, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne dekan oluyor"

Prof. Dr. Melih Bulu 'nun rektör olarak atanmasının ardından protestoların devam ettiği Boğaziçi Üniversitesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan' ın imzasının yer aldığı kararla kurulan hukuk fakültesine, Marmara Üniversitesi Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Selami Kuran'ın dekan atanacağı belirtild.

Habertürk'ün haberinde "Türkiye'de önde gelen milletlerarası hukuk uzmanı olan Kuran'ın Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde ağırlıklı olarak milletlerarası hukuk alanında öne çıkan akademisyenlerle çalışacağı ve fakülteyi bu alanda araştırma fakültesi haline getirmeyi hedeflediği öğrenildi" ifadesi yer aldı.

Prof. Selami Kuran kimdir?

Lisans, yüksek lisans ve doktorasını İsviçre'de Zürih Üniversitesi Hukuk ve Siyasal Bilimler Fakültesi'nde tamamlayan Prof. Dr. Selami Kuran, doçentlik ve profesörlük unvanlarını Marmara Üniversitesi'nin akademik kadrosundayken edindi. Fakültenin Milletlerarası Hukuk Ana Bilim Dalı Başkanı olan Kuran, aynı zamanda İstanbul Barosu'na kayıtlı bir avukat.

Alman-Türk Hukukçular Birliği Kurucu Üyesi olan Prof. Dr. Kuran'ın, Alman-Türk Sanayi ve Ticaret Odası ile Türk Alman İş adamları Derneği üyeliği de bulunuyor.

Habere göre, İngilizce, Almanca ve Fransızca bilen Prof. Dr. Kuran'ın akademik CV'sinde dikkat çeken yayınlardan bazıları şöyle: