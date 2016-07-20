Prof. Dr. Sedat Laçiner ve kardeşi gözaltına alındı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi eski Rektörü Prof. Dr. Sedat Laçiner ile kardeşi Yrd. Doç. Dr. Vedat Laçiner 15 Temmuz darbe girişimi soruşturmasında gözaltına alındı.

Soruşturma kapsamında, haklarında gözaltı kararı çıkarılan eski rektör Laçiner ile aynı üniversitede öğretim üyesi olan kardeşi Yrd. Doç. Dr. Vedat Laçiner yakalandı.



Şüpheliler, ifadelerinin alınması için Çanakkale Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Soruşturma kapsamında ayrıca Bayramiç ilçesinden bir savcı da gözaltına alındı.



Laçiner, Çanakkale'de, Paralel Yapı'yı yönelik soruşturma kapsamında açılan davada, tutuksuz yargılanıyordu.