PROF. DR. ŞEBNEM KORUR FİNCANCI'YA  2 YIL 6 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ

Haber-Kamera: Özden ATİK / İSTANBUL, (DHA)

Barış İçin Akademisyenlerin \" Bu suça ortak olmayacağız \" bildirisine imza attığı gerekçesiyle yargılanan Türkiye İnsan Hakları Vakfı Başkanı (TİHV) ve Adli Tıp Uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, \"Terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuksuz sanık Şebnem Korur Fincancı ve avukatları katıldı. Duruşmayı HDP Milletvekili Züleyha Gülüm, CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, çok sayıda akademisyen de izledi. Duruşma savcısı Can Tümer Keriş, önceki celselerde vermiş olduğu mütalaasını tekrar etti.

BARIŞ İSTEMEK SUÇ DEĞİLDİR

Mütalaaya karşı söz verilen sanık Fincancı, \"Barış istemek suç değildir. Beraatime karar verilsin\" dedi. Fincancı, hakkında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ilişkin maddenin uygulamasını isteyip istemediğinin sorulması üzerine \"Suçlu olduğumu düşünmediğimden dolayı kabul etmiyorum\" dedi. Fincancı son sözünde ise \"Bugün 19 Aralık. Bundan 18 yıl önce cezaevlerine saldırılıp \'hayata dönüş operasyonu\' yapıldı. 40 yıl önce Maraş katliamı yapıldı. Bunlarla yüzleşemedik. Biz bu acılarla yüzleşemediğimiz için şu an yargılama konuları yapılıyor. Yüzleşmeyi başardığımızda bu yargılamaların utanç belgeleri olacağını düşünüyorum. Suçlamayı kabul etmiyorum. Emile Zola\'nın dediği gibi asıl ben itham ediyorum\" diye konuştu.

PİŞMANLIK DUYMADIĞI GEREKÇESİYLE İNDİRİM YAPILMADI

Mahkeme heyeti, sanık Şebnem Korur Fincancı\'ya \"Silahlı terör örgütü propagandası yapmak\" suçundan 2 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Gerekçede, \"suçun işleniş şekli ve özelliği sanığın suç tarihinden hemen önce ve sonrasında vermiş olduğu röportajlarında kullanmış olduğu ifadeler, suça konu bildiri içeriğiyle örtüşecek şekilde TSK’nin tamamen savunma ve güvenlik amaçlı bölgedeki faaliyetini vahşet, soykırım girişimi, savaş suçu ve Kürt halkına topyekun saldırı olarak ifade etmesi, bölgede PKK/KCK silahlı terör örgütü tarafından yapılan hendek kazma eylemlerini övmesi, öz yönetim anlayışına sahip çıkması\" gösterildi. Mahkeme, Fincancı\'nın duruşmadaki olumsuz gözlemlenen tutum ve davranışları ile suçun işlenmesinden sonra pişmanlık duymamasını da dikkate alarak cezada indirime gitmedi.

Görüntü Dökümü:

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-Fincancı ve davaya gelenlerin adliye koridorundaki görüntüsü