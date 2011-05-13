Prof. Dr. Saydam: Yağmur bereketin göstergesi, altında ıslanın

T24 - Mayıs ayının neredeyse ortasına gelinmesine rağmen yurdun büyük bölümünde yağışlı hava etkisini sürdürüyor. Yağışlara ilişkin en ilginç yorum ise Prof. Dr. Cemal Saydam'dan geldi. Hacettepe Üniversitesi (HÜ) Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cemal Saydam, son dönemde Türkiye genelinde görülen yağmurların Sahra Çölü tozlarından kaynaklandığını ve bereketin göstergesi olduğunu belirterek, vatandaşlara bu yağmurda dışarı çıkarak ıslanması tavsiyesinde bulundu.







Prof. Dr. Saydam, son dönemde yağan yağmurların bereket göstergesi olduğunu ifade etti.

Son dönem yağışlarının arkasında Sahra Çölü tozlarının bulunduğunu anlatan Saydam, “Bu yağışların bereketli olmasını bu tozlar yapıyor. Bu nedenle her yer bereket dolacak. Ürünler artacak, barajlar dolacak” açıklamasında bulundu.

Yağışları “normal mevsim yağışları” olarak değerlendiren Saydam, iklim değişikliği açıklamalarının da yersiz olduğunu söyledi.

Vatandaşlara “Çıksınlar, bu yağmurda ıslansınlar” önerisinde bulunan Saydam, bu önerinin kutsal kitap Kuran-ı Kerim'de de yer aldığını belirtti.

HÜ Çevre Mühendisliği Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saydam, şöyle konuştu:

“Yağışlarla birlikte, hem demir, hem mangan, hem çinko, diğer elementler ve de en önemlisi aminoasitler yağıyor. Amino asitler de proteinin temel taşı. Örneğin şu günlerde ülkemizde yağan yağmur bereketin ta kendisi. Bu yağmuru herkese tavsiye ediyoruz. Bu yağmurun bekletilmeden içilmesi gerekiyor. 'Bu yağmuru bekletelim, kaynatalım da içelim. İçinde kir pis vardır' dendiğinde o zaman şişe suyu ile hiç bir farkı kalmıyor. Bu yağmurlarda, yağmur suyunu hiç bekletmeden içmek ve yağmur altında durmak önemli. Gökten yağan vitamin bile denilebilir.”

Prof. Dr. Saydam, “Havadan Tozdan” kitabında, bu yağışların neden ve nasıl “bereketli” sıfatını kazandığını adım adım anlattığını sözlerine ekledi.



Meteorolojik uyarı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünden yapılan “meteorolojik uyarı”da, saat 14.30'a kadar, Ceyhan'da kuvvetli gök gürültülü sağanak ve dolu yağışı, Yumurtalık ve Ceyhan ilçeleri sahilleri ile Hatay'ın Erzin ilçesi sahil kesimlerinde, kısa süreli kuvvetli rüzgarlarla birlikte su hortumu oluşma riski bulunduğu ifade edildi.

İlgililerin ve vatandaşların, meydana gelebilecek su hortumu, ani sel, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.