Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı: Erkekler konuşmaya başlayacaksa bu, kadınlar sayesinde olacak

Üroloji ve üroonkoloji uzmanı Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı, doktora gitmekten ve dertlerini anlatmaktan çekinen erkekleri konuşmaya davet ederken, Erkekler konuşmaya başlayacaksa bu, kadınlar sayesinde olacak.” dedi.

Prof. Dr. Saadettin Eskiçorapçı’nın, üroloji ve üroonkoloji hekimliği alanında edindiği deneyimi ve izlenimlerini aktardığı ilk kitabı Konuşulmayan Erkeklik, Epsilon yayınlarından çıktı.

“Erkeklik nedir?”, “Neden herkesin kendine göre bir erkeklik algısı var?”, “Erkeklerde beden algısı her şey midir?” gibi sorularla yola çıkan Konuşulmayan Erkeklik kitabı; erkek cinsel organları ve bunlarla bağlantılı hastalıklar, erkek doğum kontrol yöntemleri, andropoz ve menopoz arasındaki farklar gibi konulara da yer verdi.

Eskiçorapcı kimdir?

1973 yılında Konya’da doğan Saadettin Eskiçorapcı Hacettepe Üniversitesi İngilizce Tıp Fakültesi’nde eğitimini tamamlayıp sırasıyla tıp doktoru ve üroloji uzmanı unvanlarını aldı.

ABD’de Stanford Üniversitesi, Almanya’da Eppendorf ve Heidelberg üniversitelerinde, üroonkoloji alanında iki yıl süren çalışmalarda bulundu.. Ulusal ve uluslararası dergilerde yayımlanmış 250 civarında bilimsel çalışması bulunmaktadır. Üroonkoloji ve robotik ve laparoskopik cerrahi konularında 11 bölüm yazarlığı, 1 editörlüğü bulunmakta.