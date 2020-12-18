Prof. Dr. Refet Gürkaynak ve Uğur Gürses: Bu yolun sonu IMF

25. yılını kutlayan Türkiye İç Denetim Enstitüsü’nün düzenlediği Uluslararası Türkiye İç Denetim Kongresi’nde konuşan ekonomist Uğur Gürses, ekonominin yüksek enflasyon dönemine girdiğini belirterek, “Şu anda IMF’ye doğru gidildiğini” belirtti.

Dünya’nın haberine göre Uğur Gürses, Türkiye’nin temel sorununun yapısal olduğunu vurgulayarak, “Reel sektörün kredi borçluluk oranı büyüyor. Şirketler ayrıca küçülmeye gidecek. Türkiye bu modelle yüzde 1-2 büyüme patikasına girer. Sermaye girişi ile ilgili azalışın da farkındayız. Bu da reel sektörün büyüme patikasına kısıtlayan ve maliyetleri artıran bir unsur. Buradan çıkış için siyasi olarak normalleşme olması lazım” dedi.

Şirketlerin yüksek enflasyonla baş edemeyeceğini belirten Gürses, “Batıklar artacaktır. Hane halkında da yoksulluğun artacağını düşünüyorum” ifadesini kullandı.

IMF’ye doğru gidildiğini vurgulayan Gürses, "Ama IMF masasındaki herkesle de kavgalıyız. Bu bizim işimiz zorlaştırıyor. Ayrıca Türkiye refah kaybını kabul eden bir ülke değil, toplum devamında siyasileri yönlendiriyor ya da değiştiriyor” diye konuştu.

“Türkiye’nin kapsamlı bir iktisat politikası düşünmesi ve ona da kaynak bulması gerek”

Prof. Dr. Refet Gürkaynak ise ekonominin kötü bir noktada bulunduğunu belirterek, “Ama bir taraftan da Türkiye’nin sorunlarının temel kaynağı bizim kötü politikalarımız. Biz böyle yaptığımız için böyle oluyor. Yani bu ülke adı Türkiye olduğu için, coğrafi konumu yüzünden bu durumda değil, biz böyle yaptığımız için böyle oldu” değerlendirmesinde bulundu. Türkiye’nin alışıldık büyüme hızının aşağı yukarı yüzde 4.5 olduğunu bildiren Gürkaynak, “Bunda bir azalma var ama yüzde 1’lere inmesi için çok erken. Hatta 6-7’lerde büyüme şansımız da var” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin kamu maliyesi açısından da iş yapmaz hale geldiğini bildiren Gürkaynak, kapsamlı bir iktisat politikası düşünülmesi ve ona da kaynak bulması gerektiğini kaydetti. “Kaynaklar için yolumuz IMF’ye çıkıyor” diyen Gürkaynak, Gürses gibi Türkiye’nin IMF’nin büyük üyeleriyle kavgalı olduğuna dikkat çekti.