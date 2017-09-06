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Prof. Dr. Parsak: Spor ve diyet yapmazsanız ameliyatla verdiğiniz kilolar geri gelir

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof

06 Eylül 2017 17:35

Yusuf BAŞTUĞ/ADANA, (DHA) - ÇUKUROVA Üniversitesi (ÇÜ) Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Kaan Parsak, cerrahi operasyonlarla fazla kilolarından kurtulanların eski haline dönmemesi için mutlaka spor ve diyet yapması gerektiğini söyledi.
Türkiye\'de yaşayanların neredeyse yarısında fazla kilo sorunu bulunduğunu anlatan Prof. Dr. Cem Kaan Parsak, insanların mutlaka diyet yapıp sporla uğraşmasını istedi. Spor ve diyetle kilo veremeyen, \'sağlık için tehlikeli şişmanlık hastalığı\' olarak nitelenen \'morbid obezite\' hastalarının da tüp mide gibi operasyonlarla fazla kilolarından kurtulabileceğini anlatan Prof. Dr. Parsak, şunları söyledi:
\"Obezite ameliyatları az ya da çok insanlara kilo verdiriyor. Ancak güncel sorunlarımız, uzun dönem tekrar kilo almalar. Genetik ve metabolizmayla ilgili sorunlar var ama kötü beslenme ve spor yapmama direkt kişisel faktörler. Obezite cerrahisi geçiren insanlar spor ve diyet yapmazsa tekrar obez hale gelebilir.\"

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