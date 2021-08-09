Prof. Dr. Pala: İstanbul İl Sağlık Müdürü'nün üreme sağlığı konusundaki "Lütfen en az 3 çocuk yapalım" açıklaması çağ dışı

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, İstanbul Sağlık Müdürü Kemal Memişoğlu'nun "İstanbul gibi gelişmiş illerde doğurganlık oranlarını yükseltmemiz gerek, lütfen en az 3 çocuk yapalım" açıklamasına ilişkin olarak, "Çağ dışı" yorumunu yaptı.

Pala Twitter hesabındam yaptığı paylaşımda, "İstanbul İl Sağlık Müdürü'nün üreme sağlığı konusundaki 'Lütfen en az 3 çocuk yapalım' açıklaması çağ dışı. Üstelik 2 çocuktan sonra kadın büyük ölçüde çalışma yaşamı dışında kaldığı için toplumsal cinsiyet eşitliği açısından da sorunlu. Çağdaş sağlık yöneticilerine gereksinim var!" ifadesini kullandı.

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