Prof. Dr. Pala, AKP'li Fakıbaba'nın paylaşımını alıntıladı: Sağlık hizmetleri yalnızca Şanlıurfa'da değil, bütün ülkede iyi yönetilemiyor

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Kurulu Üyesi ve Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kayıhan Pala, AKP'li milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba'nın "Şanlıurfa'da sağlığın iyi yönetilemediğini görüyorum" paylaşımını alıntılayarak, "Sağlık hizmetleri yalnızca Şanlıurfa'da değil, bütün ülkede iyi yönetilemiyor" değerlendirmesini yaptı.

Pala Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sağlık hizmetleri yalnızca Şanlıurfa'da değil, bütün ülkede iyi yönetilemiyor. Türkiye’de her yurttaşın sağlık hakkının sağlanması için Sağlıkta Dönüşüm Programı'ndan hemen vaz geçilmeli; kamucu, eşit, ücretsiz ve ulaşılabilir bir sağlık sistemi ivedilikle hayata geçirilmelidir." ifadesini kullandı.