Prof. Dr. Öztürk: Omicron varyantı tam aşılanmamış herkesi etkikeyebilir

Koronavirüs'ün son varyantı olarak ortaya çıkan Omicron’un çok kısa zamanda diğer varyantların yerini alacağını ve baskın varyant olacağını ifade eden Prof. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, “Tam aşılanmamış herkesi etkileyebileceğini öngörüyoruz” dedi.

iProf. Dr. Cihadiye Elif Öztürk, “B.1.1.529 (Omicron) varyantı ilk olarak 24 Kasım 2021'de Güney Afrika'dan rapor edildi. Bu varyant, hücrelere girişte rol alan S geninde çok sayıda mutasyona sahiptir. Şimdiye kadar olan ortaya çıkan varyantlar içinde virüs genomunda "farklı bölgede oluşan en fazla değişim" Omicron’da saptandı.” diye konuştu.

Öztürk şu ifadeleri kullandı:

“Hızla yayılıyor. Tam aşılanmamış herkesi etkileyebileceğini öngörüyoruz. Aşısız ya da aşılarını tamamlamamış olanlar risk altında'"

“Grip aşısı gibi düzenli olarak yenilenen aşılar ile aşılanmamız gerekecek”

“Ne kadar çok insanı enfekte ederse o kadar mutasyona uğrar ve kendini yeniler. Bu enfeksiyon artık hep bizimle kalacak. Bundan sonra başka bir varyant ortaya çıkar. Onunla yaşamayı öğreneceğiz. Grip aşısı gibi düzenli olarak yenilenen aşılar ile aşılanmamız gerekecek.” (İHA)