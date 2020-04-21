Prof. Dr. Özlem Kurt Azap: Geçen cuma gününün test sayılarına yansımalarını önümüzdeki haftalarda görürüz

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Covid-19 İzleme Grubu’nda yer alan, Türk Klinik Mikrobiyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Derneği’nden (KLİMİK) Prof. Dr. Özlem Kurt Azap, ''Geçen cumadan sonra özellikle İstanbul’daki durumu düşündüğümüzde olguların artmaması hemen hemen mümkün değil. Test sayılarına yansımalarını önümüzdeki haftalarda görürüz" dedi.

Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'ye konuşan Prof. Dr. Özlem Kurt Azap Sağlık Bakanlığı'nın çizdiği olumlu tablonun aksine Dünya Sağlık Örgütü verilerine bakıldığında Türkiye’de salgının hızlı seyredeceği ve hasta sayısının yoğun olacağı açıklamasını anımsatarak, şu değerlendirmede bulundu:

“Normalde halk sağlıkçılarının yaptığı modellerde nisanın üçüncü, dördüncü haftası pik değere, en yüksek değere ulaşması bekleniyordu. Hele ki geçen cumadan sonra özellikle İstanbul’daki durumu düşündüğümüzde olguların artmaması hemen hemen mümkün değil gibi. Her ne kadar kişiler hastalanacaklarsa bugünlerde hastalanmış olmalılar, test sayılarına yansımalarını önümüzdeki haftalarda görürüz. DSÖ’nün salgının arttığını söylediği ülkeler arasında Türkiye’yi de saydığını biliyoruz. Matematiksel olarak değerlendirilen çeşitli modeller var bu konuda; Seattle Modeli, Imperial College modeli var. Imperial College modeline göre Türkiye, salgının hızlı seyredeceği, yoğun hasta sayısının olacağı 26 ülke arasında bulunuyor."