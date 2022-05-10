Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan konut destek paketine ilişkin uyarı: Her şeyi daha da berbat yaparsınız

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın duyurduğu ilk el konut alımında yüzde 0,99 faizle 10 yıl vadeli 2 milyon liraya kadar sağlanacak kredi paketini değerlendirdi. Demirtaş enflasyon oranının yüzde 70'e dayandığını hatırlatarak, ucuz kredi dağıtımının enflasyonu daha da fırlatacağına işaret ederek "Her şeyi daha da berbat yaparsınız" uyarısında bulundu.

Demirtaş twiter hesabından yaptığı paylaşımda "1) Açıklanan resmi enflasyonun yüzde 70 olduğu, 2) UCUZ krediyle ŞİŞİRİLEN ev fiyatlarından insanların yandığı bir ortamda, Siz kalkıp yüzde 0.99 faizle bedavaya çuval çuval TL dağıtırsanız: Yukarıda saydığım her şeyi daha da BERBAT yaparsınız. Daha yanlış bir politika düşünemiyorum " dedi.

Erdoğan açıklamıştı

Dün Kabine Toplantısı'nın ardından konuşma yapan Erdoğan konut fiyatlarındaki artışa karşın vatandaşları korumak için 3 paket devreye alınacağını duyurmuştu.

İlk pakette ilk kez eve alacaklara 0,99 faizle 10 yıl vadeli 2 milyon liraya kadar kredi imkanı tanınacağını ifade etmişti. Erdoğan, ikinci pakette ise ilk el ve ikinci el konutları kapsayacak şekilde 1 Nisan'dan önce açılmış döviz tevdiat hesaplarının (DTH) yahut hurda altının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına (TCMB) satımı ile karşılanması şartıyla, 2 milyon lira değerine kadar konutlar için 10 yıla kadar vadeli, aylık yüzde 0,89 faizli konut kredisi sağlanacağını duyurdu.

Erdoğan'ın açıkladığı üçüncü paket ise müteahhitlere yönelik olup, KOBİ ve KOBİ dışı inşaat firmalarının yararlanabileceği 20 milyar liralık kaynak ayrıldığını ifade etmişti.

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