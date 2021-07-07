Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan Hilal Kaplan'a: Hilal, trollerini üzerimden çek; zerre kadar zekâsı yok bu Aktrollerin!

Akbank'a erişim sağlanamaması üzerinden, yönetim kurulunda olmasından dolayı hakkında 'sessiz kaldığı' ithamında bulunmalarına Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan yanıt geldi. Demirtaş, Twitter'dan Sabah yazarı Hilal Kaplan'ı etiketleyerek "Trollerini üzerimden çek" derken; başka bir kullanıcıyla ilgili ise "Zerre kadar zekaları yok bu AKtrollerin" ifadelerini kullandı.

Akbank'ın dijital sistemlerine ve bankacılık hizmetlerine iki gündür erişilemiyordu. Akşam saatlerinde Akbank'tan yapılan açıklamada, ATM'lerin yeniden hizmet vermeye başladığı duyuruldu.

Twitter'dan 'troll saldırılarına' maruz kaldığını söyleyen Özgür Demirtaş, "medyaadami" adlı kullanıcının tweetini alıntılayarak, "Zerre Kadar Zekaları yok bu AKtrollerin. Hiçbir Yetkim ve Sorumluluğum olmayan, İCRA değil Bağımsız YK üyesi olduğum bankadaki teknik IT ile ilgili arızayı bana bağlamaya çalışırken bir de başarılar ile dolu Biyografimi ekliyorlar twite. Sayelerinde Tabanları da beni tanıyor" açıklamasını yaptı.

Hilal Kaplan'a yanıt verdi: Trollerini üzerimden çek

Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan'ın Akbank üzerinden kendisiyle ilgili paylaşımlarına dikkat çeken Özgür Demirtaş, "Trollerini üzerimden çek. Eğer sizden korktuğumu düşünüyorsanız çok yanılıyorsunuz." dedi.

Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

"Sevgili Arkadaşlar:

Pelikan Trol Merkezi: Aktrolleri üstüme salmış. Akbank YK üyesi olmam üzerinden...

Hepsinin mesajları birbirinin kopyası ve içler acısı.

Ben Akbank BAĞIMSIZ YK üyesiyim. İcracı üye değilim, Murahhas Üye değilim, uzmanlık alanım da IT değil

YK'daki görevim: Makroekonomik öngörüleri paylaşmak!

IT'de böyle bir sorun yaşanmasına da üzüldüm. BİLGİM ve YETKİM dahilinde bir konu değil. En yakın zamanda çözülmesini dilerim, çözülecektir de. Bu konuda sadece Genel Müdür ve İcracı bölümler açıklama yapabilir ben değil+

Şimdi gelelim bu AKTROLLERin çıldırmışcasına yazmasına:

Bilmiyorlar mı benim BAĞIMSIZ üye olduğumu?

Bilmiyorlar mı benim İcracı Üye OLMADIĞIMI?

Bilmiyorlar mı benim IT ile ilgili bir YETKİMİN veya Yönetimimin olmadığını?

ELBETTE biliyorlar peki neden böyle saldırılar var?+

Çünkü:

Başka alanlardan bana sinirlenmiş durumdalar ve demek ki ilerisi için korkuyorlar.

Korkmakta da haklılar.

Çünkü (öyle bir isteğim yok ama) eğer Politikada yer alırsam Tulumlarını çıkarırım ve bu milletin hakkını çalarak yaptıkları bu trollüklerin hesabını sorarım.+

Tekrar ediyorum:

Ben Bağımsız Yönetim Kurulu üyesiyim. Adı üstünde: BAĞIMSIZ.

İcracı YK üyesi değilim. Adı üstünde: İCRACI değilim.

Konum IT değil Makroekonomi. Adı üstünde: IT değil.

Tüm bunları bilmelerine rağmen teknik bir konuyu bana bağlamaya çalışmaları size durumlarının vehametini göstersin. Bu twitten daha güzel de açıklanamaz konu, atan kişiye teşekkür ederim:



Probleminde bir an önce giderilmesini diliyorum. Giderilecektir de. Alanım dışında Teknik bir konu olduğu için konunun derinine inemiyorum ancak yakın zamanda çözüleceğine inanıyorum."

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