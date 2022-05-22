Prof. Dr. Özgür Demirtaş'tan enflasyona dayalı tahvil ihracı yorumu: Korkunç bir fikir

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, enflasyona dayalı tahvil çıkarılmasının "korkunç yanlış" bir fikir olduğunu savunarak ekonomi yönetimine "100-200 yıl önce temeli atılmış Ekonomi bilimini ters yüz etmeyin" diye seslendi.

Demirtaş paylaşımında "Enflasyona dayalı tahvil fikri KORKUNÇ yanlış bir fikir. TÜİK’in rakamlarına güven daha da azalır. İnsanlar birikimlerini bankalara ve şirketlere koymak yerine bu tahvile koyarlarsa off off Allah aşkına 100-200 yıl önce temeli atılmış Ekonomi bilimini ters yüz etmeyin" ifadelerini kullandı.

Demirtaş sabah saatlerinde paylaştığı gönderide ise “Ülke olarak yapmamız gereken şey: Ortodoks para politikasına dönmemiz” ifadelerini kullandı.

Demirtaş, ortodoks para politikasına dönülmesi halinde kısa vadede zorluk çekileceğini ama uzun vadede rahata erileceğini belirterek, “Lütfen alanının uzmanı olan kişilerin onlarca yıl önce düşünüp, hesaplayıp, uygulayıp bulduğu kuralları daha fazla kırmayalım” dedi.

Yüksek enflasyon ve buna bağlı dolarizasyonun önlenmesi için Hazine'nin enflasyona dayalı tahvil ihracı çıkarılacağı beklentisi oluşmuş, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise verdiği bir demeçte söz konusu finansal aracın hazırlıklarının tamamlandığını duyurmuştu.