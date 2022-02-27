Prof. Dr. Özgür Demirtaş: Rusya’ya 'SWIFT' yasağında biz de vuruluruz; Türkiye'nin burada bir kazancı yok

Rusya'nın Ukrayna'yı işgale başlaması sonrası Batılı ülkeler, bazı Rus bankalarını SWIFT ödeme sisteminden çıkaracaklarını duyurdu. Koordineli bir şekilde yayımlanan açıklamada "Rusya'yı uluslararası finans sisteminden ve ekonomilerimizden daha da izole etmeye kararlıyız" dendi.

Ekonomist Prof. Dr. Özgür Demirtaş, konuyu kişisel Twitter hesabı üzerinden yaptığı ve 135 bin kişi tarafından izlenen yayınında değerlendirdi.

Rusya’ya SWIFT yasağının Türkiye’yi de etkileyeceğini belirten Demirtaş, şunları kaydetti:

“Türkiye’nin Rusya ve Ukrayna ile yaklaşık 13 milyar dolarlık anlaşması var. 13 milyar doların 2 milyar doları Ukrayna ile. Ticaretler zorlanabilir. Uluslararası firmalar biraz zorlanabilir. Switft yasağının olduğu yerde biz de vuruluruz. Burada Türkiye’nin bir kazancı yok.”

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