Prof. Dr. Özgür Demirtaş asgari ücret tahminini açıkladı: "Maalesef haklı çıkacağım"

Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücretin 4 bin TL'nin üzerine çıkarılacağı tahminini paylaşarak, "Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım" dedi.

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, asgari ücretle ilgili görüşmeler sürerken milyonların beklediği kararla ilgili görüşünü aktardı.

"Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar" diyen Demirtaş'ın açıklamaları şöyle:

"Asgari ücret 4000 TL üstüne çıkarılır. Büyük zam yapıldığı söylenir. Bazı ekonomi ve finans bilmeyen asgari ücretliler ilk önce sevinirler. Sonra artan maaşları ile ilk önce gıda ürünleri almaya giderler. Ocak-Şubat gibi gıda ürünlerinin fiyatı uçar. Sonra bir bakarlar ki 2 yıl önce, 2000 TL maaşları ile çok daha fazlasını alabiliyorlarmış. Maaşları artmış ama alım güçleri çakılmış… Keşke haksız çıksam ama maalesef haklı çıkacağım."