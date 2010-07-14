-PROF. DR. ÖZCAN: NECLA PUR DÖRT AY SONRA EMEKLİ OLACAKTI ANKARA (A.A) - 14.07.2010 - YÖK Başkanı Prof. Dr. Yusuf Ziya Özcan, Marmara Üniversitesi'nde yapılan rektör adaylığı seçimlerinde en fazla oy alan Prof. Dr. Necla Pur'un isminin YÖK'ün Cumhurbaşkanlığı'na gönderdiği listede birinci sırada yer almamasıyla ilgili olarak, ''Prof. Dr. Necla Pur dört ay sonra emekli olacaktı, o nedenle Cumhurbaşkanlığına gönderdiğimiz listede birinci sıraya koymadık. Sayın Cumhurbaşkanımıza da bu yönde bilgi verdik'' dedi. Özcan, Pur'un üniversitede en fazla oyu almasına karşın YÖK Genel Kurulu'nca Cumhurbaşkanlığı'na gönderilen listede ilk sıraya konulmamasına akademik çevrelerde tepki gösterildiğini anımsattı. YÖK Başkanı Özcan, şunları kaydetti: ''Sayın Pur, son derece değerli bir rektörümüz. Kadroların kullanımında gösterdiği başarı gerçekten takdire şayan. Hiç kimseye adaletsizlik yapmamıştır. Bunun için de gerçekten örnek gösterilecek bir rektörlük yaptı. Ama bizi merak ettiren tek husus, hocamızın emekliliğine dört ay gibi bir zaman kalması. Bu, çok az bir zaman. Biz de yaş faktörünü genç bir arkadaşımız lehine kullanmak istedik. Daha genç bir isim olursa daha dinamik, daha etkili bir hizmet verir şeklinde düşündük ve onun için Sayın Pur'u ikinci sıraya koyduk. Cumhurbaşkanımıza da bu istikamette bilgi verdik. Sayın Cumhurbaşkanımız onun emeklilik süresinin ne kadar yakın olduğunu biliyor.'' ''Pur'un, emekliliğine kısa süre kalmışken neden rektörlüğe aday olduğu'' sorusu üzerine Özcan, şöyle konuştu: ''Bu çok oluyor. Daha önceden de olmuş. Hatta daha kısa dönemleri kalan öğretim üyeleri bile rektörlüğe aday olmuşlar. Eski dönemde bazıları seçilmiş bile ama bu iyi olmamış. Hem rektörün ikinci dönemi olması hem de yaşının beklenildiği kadar genç olmaması, bazı sorunlar yaratabiliyor. Eskiden böyle sorunlarla karşılaşılmış. Biz bu sorunlarla karşılaşmamak ve daha genç bir arkadaşımıza imkan verebilmek için çok değerli ve üstün nitelikte olmasına rağmen Necla Pur hocamızı ikinci sırada yolladık ve Cumhurbaşkanımıza da bilgi verdik.'' YÖK, üniversitede yapılan rektör adayı belirleme seçimlerinde 482 oy ile birinci olan Prof. Dr. Necla Pur'un yerine, 302 oyla üçüncü olan Prof. Dr. Zafer Gül'ü, Cumhurbaşkanlığına gönderilen listede birinci sıraya koymuştu. Prof. Dr. Zafer Gül, bugün Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün onayıyla rektörlüğe atandı. Öte yandan, YÖK Başkanı Özcan, Giresun Üniversitesi'nde yapılan seçimler sonucunda en fazla oy alan altı aday arasından YÖK Genel Kurulunca belirlenen üç ismin Cumhurbaşkanlığı'na gönderilmediğini kaydetti. Özcan, ''Zaten listeyi hiç yollamamıştık, Cumhurbaşkanlığımıza hiç gitmedi. Çünkü adaylardan birisi istifa etti. Evraklar hazırlanıncaya kadar aday istifa etti. İstifa edeceği haberleri gelmişti bize, onun için bekliyorduk'' dedi. ''Yeniden mi seçim yapılacak'' sorusuna Özcan, ''Evet yeniden seçim yapmayı düşünüyoruz. Arkadaşlarla daha konuşmadık'' dedi.