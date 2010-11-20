Prof. Dr. Özbaran: Artık kendi yapay kalbimizi yapmalıyız

T24 - Ege Üniversitesi Kalp Damar Cerrahisi Kliniği’nde 12 yıldır yapılan kalp nakli sonrası Prof. Dr. Mustafa Özbaran başkanlığındaki ekip hedeflerinin yerli kalp pompası yapmayı hedeflediğini söyledi. Bugüne kadar Prof. Dr. Özbaran, 142 kalp nakli gerçekleştirdi ve nakillerde yüzde 90’ın üzerinde başarı sağlandı.

Şu ana kadar ölümün eşiğine gelmiş 25 hastaya yapay kalp takıldı. 15’i bağış kalp çıkınca nakil ameliyatı geçirdi. Kalp Nakil Programı Sorumlusu Prof. Dr. Mustafa Özbaran, şimdiki hedeflerini ise “Kendi kalp pompamızı (yapay kalp) yapmak” olarak açıkladı. Yurdışından getirilen bir yapay kalp 60 bin dolara maloluyor.



Bakanlık desteği

Yetersiz organ bağışı yüzünden, bekleme listelerinin ‘ölüm listesi’ne dönüşmemesi için halk arasında ‘yapay kalp’ denen ‘kalp destek cihazı’ uygulamasını başlatan ekip adına konuşan Prof. Dr. Özbaran şunları söyledi: “Bekleme listemizde 50 hasta var. Bunlardan 10’una kalp destek cihazı taktık. Yine bunların aralarından kalp nakli yaptığımız 15 hastamız var, hepsinin durumu da iyi. 8 yıl önce ülkemizde kalp nakli bir tedavi yöntemi değildi. Hükümet, talep halinde, hastayı yurtdışına göndermek zorundaydı. Hasta başına 300 bin dolar gibi bir para ödeniyordu. Yapay kalp programının yaygınlaşması konusunda Sağlık Bakanlığı ile Sosyal Güvenlik Kurumu’nun önemli destekleri var. Türkiye’de yapay kalp programını gerçekleştirebilecek 5-6 merkez var. Biz de bütün bildiklerimizi meslektaşlarımızla paylaşmak istiyoruz. Mükemmel Merkez ödülü almak bizi çok ilgilendirmiyor, önemli olan yaptığımız işi paylaşıp Ankara’da, İstanbul’da, Gaziantep’te bu merkezlerin yer alıp gelişmesi.”



