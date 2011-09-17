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Sağlık

Prof. Dr. Öz: Elma suyunda aşırı arsenik var

Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz süpermarketlerde satılan elma suyundaki arsenik oranının çok yüksek olduğunu söyledi.

17 Eylül 2011 03:00

T24 - Ünlü kalp cerrahı Prof. Dr. Mehmet Öz süpermarketlerde satılan elma suyundaki arsenik oranının çok yüksek olduğunu söyledi.




Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), karşı atağa geçti ve halka "Endişelenecek bir durum yok" açıklamasını yaptı.


ABD’de yaptığı televizyon şovu ile ülkenin en ünlü doktoru haline gelen Mehmet Öz, süpermarketlerde satılan elma suyundaki arsenik oranının çok yüksek olduğunu iddia edince, Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) ile ters düştü.


FDA, karşı atağa geçti ve halka “Endişelenecek bir durum yok” mesajını internet sitesi ve Facebook sayfasına koydu.


Dr. Öz, elma suyundaki arsenik oranın yanlış ölçülerek düşük gösterildiğini savunurken, FDA ise Türk doktoru Mehmet Öz'ü, “Organik ve inorganik arsenik arasındaki farkı göz ardı etmekle” itham ediyor.

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