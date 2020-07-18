Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, 'Koronavirüs riskmetresi'ni paylaştı

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs'ün (Covid-19) bulaşma riskine ilişkin Teksaas Medikal Derneği'nin hazırladığı 'riskmetre' tablosunu paylaştı.

"Pandemiyi sonlandırmanın tek yolu bir aşının bulunması olsa da sürecin daha kısa sürmesi ve daha az tahribatla atlatılabilmesi yine de önemli ölçüde bizim elimizde, bize bağlı" Prof Müftüoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim 'risk yönetimi' kapasitemizle ilişkili. Risk yönetimi de öncelikle 'bulaşmayı azaltmak'tan geçiyor. Bulaşmayı azaltmanın en etkili çaresi olarak da virüs yükü yüksek mekânlardan uzak durmak gösteriliyor. Geçtiğimiz günlerde elime geçen (Kaynak: Texas Medical Association) bir riskmetre sıralamasını editör arkadaşlarla yeniden gözden geçirdik ve sizinle paylaşmaya karar verdik. İşte o mükemmel ve detaylı riskmetre... Lütfen dikkatle inceleyin ve mümkün olduğunca çok insanla paylaşmaya gayret edin."

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