Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: Yeni tehdit kaygı-21

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında, “Yeni tehdit KAYGI-21 mi?” sorusunu gündeme getirdi. “Bilelim ki dikkat etmezsek eğer önümüzdeki günlerde “KAYGI-21 salgını” en az ‘COVID-19 salgını’ kadar önemli bir sağlık sorunu haline gelecektir” diyen Prof. Müftüoğlu, kaygı tetikçisi üç şeyin, “Belirsizlik, tahmin edilemezlik ile yeni ve alışılmamışlık” olduğunu ifade etti.

Müftüoğlu, kaygıyı azaltan ek önlemleri yazısında şöyle aktardı:

Varan 1: Doğru bilgiyi arayın

Sadece güvenilir, itibarlı haber kaynaklarından istifade etmeye çalışın. Bilgi kirliliği yaşadığımız günlerin en önemli sorunlarından, tehlikelerinden, kaygı tetikçilerinden biri, hatta bazen birincisi olabiliyor.

Varan 2: Aktif olun

Zihniniz de bedeniniz de aktif olsun. Sadece fiziksel olarak aktif olmanız yetmiyor.

Varan 3: Rutin oluşturun

Belirli bir uyuma ve uyanma zamanı, ritmi oluşturmak; yemek saatlerini neredeyse standart haline getirmek, ev temizliğine, hijyene, kişisel bakıma, egzersize eğer varsa evdeki evcil hayvana, bahçeye iyi organize edilmiş zaman dilimleri ayırmak, kısacası etkili bir rutin oluşturmak KAYGI-21 pandemisinden korunmanın en önemli kalkanlarından biridir.

Varan 4: Tetikçilerden uzak kalın

Kaygı tetikçilerinizi sınırlayın. Haber alma ve izleme saatlerinize de sınırlama koyun. Günün belirli bir zamanında ve belirli bir süreyle haber izleme rutini oluşturun.

Varan 5: Minneti büyütün

Minnet duyun, şükredin. “Bu da geçer” diyebilmek, mevcut duruma şükretmek ve minnettar olmaya çalışmak hem kendimizi iyi hissetmemizi kolaylaştıracağı, hem de keyifli ve sevinçli eski zamanları hatırlamamıza yardımcılık görevi üstleneceği için önemlidir.

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