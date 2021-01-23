Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: U vitaminin marifeti

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında “U vitamininin marifeti” diyerek uykunun vazgeçilmez bir vitamin olduğundan bahsetti.

“Konuşmalarımda çoğu kez ondan “U vitamini” olarak bahsederim. Kaliteli ve yeterli uykunun önemi ve sağlık üzerindeki olumlu etkileri, işte bu nedenle bu köşenin değişmez gündemlerinden biri olmuştur” diyen Prof. Dr. Müftüoğlu, son günlerde yapılan iki önemli bilimsel çalışmanın da uykunun neden değişmez bir sağlık destekçisi vitamin gibi işlev gördüğünü yeniden gösterdiğini ifade etti.

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