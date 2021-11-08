Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yazdı: 3 mühim uyku sırrı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, sağlığın 4 vazgeçilmezinden birinin uyku sağlığı olduğunu belirterek, “3 mühim uyku sırrı” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

“Sanıldığının aksine ne sıcak bir oda, ne de sımsıcak bir yatak uyku dostu değildir. Tersine ‘çok sıcak’ yerine ‘olabildiğince soğuk’ bir odada uykuya dalmak her zaman, her yaşta, herkes için daha derin ve kaliteli bir uykunun garantisi gibidir” diyen Prof. Müftüoğlu, ışık konusunun da uyku için önemli olduğunu ifade etti.

Müftüoğlu, “Akşam saatlerinde maruz kalacağımız her türlü aşırı ışık yoğunluğu eğer ‘ışık kirliliği’ noktasına varacak olursa uykumuz bundan olumsuz etkileniyor.” dedi.

“Bazılarımız akşam saatlerinde tüketilen alkolün sağlığımıza zarar verdiğini çok iyi bilmemize rağmen ‘uykuya dalmayı kolaylaştırdığını’ düşünerek alkolü adeta birer uyku hapı gibi kullanma yanlışına düşebiliyoruz. Hatta bu yanlışı yapanların bazıları akşam saatlerinde kullanılan sağlığa zararlı alkolün daha derin bir uykuya da yardımcı olabileceğini zannediyor. Oysa alkol, her şeyden önce muazzam bir ‘uyku parçalayıcısı’dır. Uykunuzu böler. Gece boyunca uykunuza ‘tekrarlayan uyanmalar serpiştirerek’ o güzelim uykunuzu paramparça eder” diyen Müftüoğlu, “Diğer taraftan yine akşam saatlerinde tüketilen az miktardaki alkol bile kaliteli bir gece uykusunun vazgeçilmezi kabul edilen ‘REM uykusu için de etkili bir sabotajcıdır’. Alkol REM uykusunu da baskılar” diye yazdı.

Müftüoğlu yazısında, “Bu yazının hazırlanmasında Dr. Matthew Walker’ın “Niçin Uyuruz” kitabından yararlanılmıştır” notunu düştü.

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