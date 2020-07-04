Prof. Dr. Osman Müftüoğlu yanıtladı: Pandemide uçak mı otobüs yolculuğu mu?

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü köşesinde yeni tip Koronavirüs salgını dolayısıyla tartışma konusu olan şehirlerarası yolculuktaki risklere ilişkin bir yazı kaleme aldı. Uçak mı yok karayolu ulaşımının mı daha az riskli olduğunu değerlendiren Müftüoğlu, uçağı tercih etti.

"İlk gerekçem havalandırma, yani filtrasyon sisteminin güvenliği" diyen Müftüoğlu, "Uçaklar havalandırmada filtrasyon sistemi olarak HEPA filtrelerini kullanıyorlar. Bu filtreler çok güvenli. 10 nanometre ve daha büyük olan her parçacığı rahatlıkla tutabiliyorlar. COVID-19 enfeksiyonuna yol açan yeni koronavirüslerin çapı yaklaşık 125 nanometre. İşin uzmanları zaten en çok da bu noktanın üzerinde duruyorlar, virüsün HEPA filtresinden geçemeyeceğinin altını çiziyorlar" ifadelerini kullandı.

"Ön sıralardaki koltukları tercih edin"

Müftüoğlu son olarak şu uyarılarda bulundu:

* Kabin bagajlarınızı şimdilik kullanmayın.

* Kabin personeli ile yüz yüze teması minimuma indirin.

* Yolculuk süresince yer değiştirmemeye ve çok mecbur kalmadıkça ayağa kalkmamaya, uçak içinde dolaşmamaya özen gösterin.

* Pencere kenarı koltukları, koridordakilere tercih edin.

* Ön sıradaki koltukların da arka sıradakilerden daha güvenli olduğunu bir kenara not edin.

* Tuvalete uzak koltuklarda yer bulmaya çalışın.

* Ve lütfen başınızın üzerindeki havalandırma sistemlerini kapalı tutun.