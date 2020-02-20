Prof. Dr. Osman Müftüoğlu sordu: Motorlarınız sağlam mı?

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet'teki bugünkü yazısında, " Motorlarınız sağlam mı?" diye sordu. Bilim camiasında mitokondri olarak adlandırılan 'motorlar' olmadan hiçbir hücrenin yaşayamayacağını belirten Müftüoğlu, "Eğer hücrelerinizdeki o motorların, sayısı ya da yetenekleri sınırlanır ise maalesef işiniz zor!" dedi. 'Motor'lardaki bozukluğun veya yetersizliğin depresyondan uykusuzluğa, unutkanlıktan bağışıklık zayıflığına, kronik yorgunluk sendromundan kas ve eklem sorunlarına çok sayıda soruna neden olabileceğini ifade eden Müftüoğlu, bu bozukluğa sebep olabilecek etkenleri sıraladı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun bugünkü yazısının ilgili bölümü şöyle:

Motorlarınız sağlam mı?

Bedeninizin en alt birimleri hücrelerinizdir. Temel yapıları aynı olan bu becerisi muazzam, hacmi minicik yapılar, farklılaşarak doku ve organlarınızı, onlar da sistemleriniz ve sizi oluşturuyor. Her hücrenin temel vazgeçilmezi ise yaşamını sürdürmek için zorunlu olan “enerji”yi bulmak. Bunu sağlayan, yani hücreye ihtiyacı olan enerjiyi üreterek hayat veren motorlar olmadan hiçbir hücre yaşayamıyor. O motorları da bilim âlemi mitokondri olarak adlandırıyor. Yani motor=mitokondri gibi bir durum var ve bu neticede mitokondri=sağlık ya da mitokondri=hayat anlamına geliyor. Peki, o motorlar yaşlanınca ya da bozulunca ne oluyor?

"Motorlar arızaya geçmişse..."

Eğer hücrelerinizdeki o motorların, yani mitokondrilerin gücü, sayısı ya da yetenekleri sınırlanır ise maalesef işiniz zor! Yorgunluk, isteksizlik, bitkinlik, ağrılar, sızılar, uykusuzluk, organsal veya sistemsel işlev bozuklukları devreye giriyor. Depresyondan uykusuzluğa, unutkanlıktan bağışıklık zayıflığına, kronik yorgunluk sendromundan kas ve eklem sorunlarına çok sayıda sorun birbiri ardına patlak veriyor. Bu ve benzeri sorunları içine alan sağlık bozuklukları ise mitokondri bozuşması ya da mitokondrinpatiler olarak tanımlanıyor.

"O motorlar neden bozulur?"