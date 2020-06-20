Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Salgından kadınlar daha çok etkilendi

Hürriyet baş yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, yeni tip Koronavirüs salgınının en fazla kadınları 'vurduğunu' ifade etti. "Onların ruh ve bedenlerini vurdu" diyen Müftüoğlu, kadınlar ile arasındaki farkın olduğunu belirterek nedenlerini şöyle sıraladı:

"Evde kalma süreci her gün mutlaka yapılması zorunlu işler, yanında alınması gereken ek hijyen önlemleri ve artan ev işleri ile birleşti.

Pandemide kadınların ruh ve akıl sağlıkları erkeklere oranla daha fazla zorlandı. Endişe, panik, korku, güvensizlik gibi konularda erkeklere oranla zaten daha hassas olan kadın ruhu otomatik olarak daha çok yara aldı. "

Öte yandan üftüoğlu maske takmanın önemine de değindi. "Maskesiz dolaşan herkese kırmızı ışıkta geçen araç muamelesi yapılsın" önerisinde bulunan Müftüoğlu, "Gerekli kanuni müeyyideler ne ise uygulansın. Çünkü bilelim ki bu işte çözüm maskesiz olmayacak. Maskeler takılmazsa günlük vaka rakamları asla sıfırlanmayacak" diye yazdı.