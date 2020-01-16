Prof. Dr. Osman Müftüoğlu sağlığa dair 10 'zihni sinir' örneği yazdı

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, "Zihni sinir' tavsiyelere kulak asmayın" dedi. Konu sağlık olunca herkesin kulak kabarttığını ancak yeterince kanıtlanmamış hatta hiç bir zaman doğruluğu tartışılmamış “ezber bozan(!)” önerilerin ilgi çektiğini ifade eden Müftüoğlu, 10 adet 'zihni sinir' örneği yazdı.

" Bu tavsiyeleri yapan sağlık uzmanlarından sizin adınıza azıcık insaf, bir tutam hoşgörü istirham ediyorum" diyen Müftüoğlu'nun listesinde ilk 10 şöyle:

1) Kahvaltı yasaklansın, kilo yapıyor.

2) Yumurta yemeyin, iltihabı tetikliyor.

3) Tahıl yemeyin, zekâyı gıdıklıyor.

4) Aşılanmak çok yanlış, aşı yaptırmayın.

5) Bitkisel yağları da yasaklamalı, yasaklar listesine zeytinyağı da eklenmeli.

6) Antibiyotik kullananlar nar yememeli, nar suyu içmemeli.

7) Kolesterol halk sağlığının düşmanıdır, görüldüğü her yerde düşürülmeli.

8) Peynirde morfin benzeri bir bağımlılık yapıcı var, peynire de yasak getirilmeli.

9) Her sorunun suçlusu bağırsaklarda aranmalı; saç dökülmesine, burun kaşıntına bile probiyotik verilmeli.

10) Koşmak yürümekten daha iyidir!

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