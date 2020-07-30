Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Rakamlar yalan söylemez, ülkemizde şu anda en az 200 bin virüs taşıyıcısı var

Hürriyet yazarı Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanlığı’nın yaptığı açıklama ve hesaplara bakılması durumunda Türkiye'de şu anda en az 200 bin Covid-19 taşıyıcısı olduğunu söyledi. Uzmanların dip dalga uyarılarını da hatırlatan Müftüoğlu, Kurban Bayramı için de uyardı.

Müftüoğlu yazısının devamında yapılması gerekenleri şöyle sıraladı:

Yapmamız gereken şey son derece basit: Bilinen önlemleri bayramda da daima gündemde tutmak. Diğer önlemlerin en başında da “toplu etkinlikler”i sınırlama getirmek meselesi geliyor. Sağlık Bakanlığımızın verileri de zaten bu bilgiyi doğruluyor. Filyasyon çalışmalarına bakılırsa son 1 aydaki vakaların önemli bir kısmının düğünler, cenazeler, asker uğurlamaları, akşam eğlenceleri, yani “toplu etkinlik” oluşturuyor. Vaka sayıları hep bu toplu etkinlikler ile zıplamış. Yapmamız gereken içine düştüğümüz “boş vermişlik” ve “bıkkınlık” duygularından bir an önce sıyrılmak, önümüzdeki 4-5 haftayı yine tıpkı nisan-mayıs aylarında olduğu gibi güçlü bir uyum ve dikkat içinde tamamlamaktan ibarettir.

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