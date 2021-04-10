Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Rakamlar bize salgında güzel umutlar vaat etmiyor; suçlu aramayı bırakıp mevcut çözümler üzerine odaklanmanın zamanı

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında hızla artan vaka sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Rakamlar bize salgında güzel umutlar vaat etmiyor. Pandemi matematiğinin ustası uzmanlar, önümüzdeki günlerin biraz daha zor, meşakkatli, fedakârlık ve çözüm ortaklığı gerektiren günler olduğunu söylüyor” diyen Müftüoğlu, hijyen, maske, mesafe ve aşılamanın süreç için en etkili çözüm olduğuna bir kez daha dikkati çekti.

Müftüoğlu devamında, “Bu nedenle içinde yaşadığımız günler suçlu aramayı bırakıp mevcut çözümler üzerine odaklanmanın, eğer mümkünse ve varsa yeni çözümler üretip toplumla paylaşmanın zamanıdır” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.