T24 LogoT24 Logo
Koronavirüs

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Rakamlar bize salgında güzel umutlar vaat etmiyor; suçlu aramayı bırakıp mevcut çözümler üzerine odaklanmanın zamanı

10 Nisan 2021 07:32

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, bugünkü yazısında hızla artan vaka sayılarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. “Rakamlar bize salgında güzel umutlar vaat etmiyor. Pandemi matematiğinin ustası uzmanlar, önümüzdeki günlerin biraz daha zor, meşakkatli, fedakârlık ve çözüm ortaklığı gerektiren günler olduğunu söylüyor” diyen Müftüoğlu, hijyen, maske, mesafe ve aşılamanın süreç için en etkili çözüm olduğuna bir kez daha dikkati çekti.

Müftüoğlu devamında, “Bu nedenle içinde yaşadığımız günler suçlu aramayı bırakıp mevcut çözümler üzerine odaklanmanın, eğer mümkünse ve varsa yeni çözümler üretip toplumla paylaşmanın zamanıdır” diye yazdı.

Yazının tamamını okumak için tıklayın.

Osman Müftüoğlupandemihaberkoronavirüssalgınvaka sayısımaskemesafeaşıaşılamaçözüm
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24