Prof. Dr. Osman Müftüoğlu: Pandemi eşitsizliğinin en acı, yaralayıcı, yürek kanatıcı sonucu şimdi “aşı paylaşımı”nda yaşanıyor

Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Hürriyet’te kaleme aldığı yazısında, pandemi eşitsizliğine değindi. “Her ülkede ilaca, hastaneye, hatta yoğun bakım ve solunum cihazlarına ulaşma bakımından herkes aynı şansı yakalayamıyor” diyen Müftüoğlu, “Pandemi eşitsizliği diyebileceğimiz bu kötü gelişmenin en acı, yaralayıcı, yürek kanatıcı sonucu ise şimdi aşı paylaşımında yaşanıyor” dedi. Müftüoğlu, “Ne üzücüdür ki her zaman olduğu gibi Avrupa ve Amerika yine ‘Önce ben!’ diyor” diye sitem etti.

“Hatta ‘Önce ben’ciler hızlarını alamayıp ‘Sana daha çok, bana daha az aşı’ kavgasına bile girebiliyor” diyerek sözlerine devam eden Müftüoğlu, “Özeti şudur: Bilelim ki aşı üretimi uzun süre yetersiz kalacaktır, aşı savaşları hep gündemde olacaktır” görüşünü dile getirdi.

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